Наводнения в Венеции, есть погибшие

Два человека стали жертвами наводнения в Венеции, вызванного проливными дождями. Как сообщил в среду телеканал Sky TG24, одного из погибших могло ударить током, когда тот пытался запустить в затопленном доме электрические насосы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь на среду уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, что привело к затоплению более 80% города. Из-за наводнения утонули несколько речных трамваев. Потоп спровоцировал перебои с телефонной связью и электричеством. Как сообщило агентство АNSA, также оказалась затоплена крипта собора Святого Марка. В момент максимального подъема уровня воды минувшей ночью базилику затопило более чем на 1 м.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал наводнение "настоящей катастрофой", призвав жителей не выходить на улицу. Власти города собираются ввести режим чрезвычайной ситуации. В среду ожидается волна новой "высокой воды" - до 145 см.

Нынешний подъем уровня моря рекордный за последние полвека. Выше нынешнего уровень моря поднимался только в 1966 году, когда были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, в том числе Флоренция. Тогда был зафиксирован рекордный уровень подъема воды - 190 см, при том что критической отметкой считается уровень в 130 см.

Феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Уровень воды поднимается также из-за дождей, как произошло на этот раз. Также наводнению способствовал ветер с моря.

Венеция, знаменитый город на лагуне, является центром притяжения туристов со всего мира - ежегодно туда приезжают 28 млн человек. Наводнение не отпугнуло путешественников - на распространяемых в социальных сетях фотографиях видно, что многие прогуливаются по городу в высоких резиновых сапогах и позируют на фоне подтопленных достопримечательностей.

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