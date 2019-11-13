Губернатор Венето заявил, что 80% Венеции оказалось под водой

13 ноября 2019 15:11 (UTC+04:00)

Губернатор области Венето Лука Дзайа заявил, что 80% поверхности города оказалось под водой из-за затопления, сравнив наводнение с концом света, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Традиционно подверженная последствиям непогоды Венеция переживает период "высокой воды" в среднем каждые четыре года. Но обычно вода не поднимается выше 110 сантиметров, заливая около десяти процентов города.

"Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80% города находятся под водой. Нанесен невообразимый и устрашающий ущерб", — говорится в его заявлении.

Мэр итальянского города Луиджи Бруньяро в опубликованном в среду утром посте в соцсети написал, что Венеция оказалась "на коленях". На фотографии, где он вместе с патриархом Венеции Франческо Моральей осматривает затопленный собор, вода в нем доходит до колена.

"Необходима всеобщая поддержка, чтобы преодолеть эти дни, что подвергают нас серьезному испытанию", — написал Бруньяро.

Министерство культуры Италии уже отреагировало на затопление главного собора Венеции отправкой группы экспертов для установления ущерба. Ведомство также заявило о готовности удовлетворить прошлогодние запросы властей города на защиту и восстановление базилики.

Ранее городские власти сообщали, что уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории.

Нынешняя "высокая вода" привела к серьезному ущербу для города: в соцсетях распространяются снимки выброшенных на набережные речных трамваев вапоретто и лодок. Затоплен весь исторический центр, закрыты школы, горожан просят не покидать дома. Жертвами непогоды на соседнем острове Пеллестрина стали два человека.

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