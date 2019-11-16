В Париже ввели ограничения движения общественного транспорта из-за планируемых протестов

Власти распорядились ограничить работу общественного транспорта в Париже по причине ожидающихся в субботу манифестаций "желтых жилетов". Об этом сообщило Парижское автономное управление транспорта (RATP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В субботу, 16 ноября, по приказу префектуры полиции по причине манифестаций ограничено движение транспорта с 7:00", - отметили в управлении. Согласно данным, опубликованным на сайте организации, ограничение работы коснется 16 линий метро. В частности, будут закрыты станции в районе Елисейских Полей и расположенного рядом Елисейского дворца, площади Шарля де Голля, на которой находится Триумфальная арка, в кварталах Сената, Национального собрания, Матиньонского дворца (резиденции премьер-министра) и собора Парижской Богоматери.

Помимо метро ограничения введены на более чем 60 автобусных маршрутах. "Некоторые автобусные маршруты будут отменены или изменены", - пояснили в RATP. Власти также распорядились перекрыть несколько станций проходящей через город электрички RER.

Некоторые ограничения будут действовать и в воскресенье. В основном они коснутся перекрытия станций метро и RER.

По данным источников Agence France-Presse, полиция ожидает, что в город вместе с манифестантами в субботу на юбилей движения, которое провело первые акции протеста 17 ноября 2018 года, могут прибыть 200-300 радикалов, плюс 100-200 человек из крайне левых французских группировок. О намерении участвовать в акции протеста на Елисейских Полях заявили в социальных сетях более 5 тыс. человек. Еще около 7 тыс. высказали свою заинтересованность участвовать в дне протеста в столице.

Всего в стране "желтые жилеты" намерены провести не менее двух сотен акций, в том числе в таких крупных городах, как Бордо, Лилль, Лион, Марсель, Нант и Тулуза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.