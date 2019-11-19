В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта

19 ноября 2019 15:19 (UTC+04:00)

Власти Германии во вторник провели обыски в Берлине и задержали подозреваемого в подготовке террористического акта на территории страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила генпрокуратура ФРГ.

"Прокуратура санкционировала сегодня, 19 ноября, обыски в квартире в Берлине на основании заключения следователей Верховного суда от 5 ноября. Сегодняшние обыски связаны с расследованием генеральной прокуратуры Берлина против подозреваемого в подготовке к совершению тяжкого преступления, представляющего государственную угрозу. В ходе этих мероприятий подозреваемый был задержан", - говорится в пресс-релизе.

В прокуратуре уточняют, что речь идет о "радикально-исламистски настроенном" подозреваемом. По данным властей, с января 2019 года он приобретал детали и химикаты для изготовления взрывчатки.

"Она должна была взорваться в неустановленное время в неустановленном месте в Германии, чтобы убить и покалечить как можно больше людей", - говорится в заявлении.

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