На Сицилии на складе пиротехники произошел взрыв

21 ноября 2019 00:33 (UTC+04:00)

Не менее четырех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на складе пиротехники в провинции Мессина на итальянском острове Сицилия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила в среду на своем сайте газета "La Repubblica".

По ее данным, еще как минимум два человека пострадали, один пропал без вести. Инцидент произошел в населенном пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто на складе, принадлежащем частной компании по производству петард и материалов для фейерверков. В результате взрыва погибла в том числе жена владельца фирмы.

Пострадавшие, один из которых находится в тяжелом состоянии, доставлены в больницы. Причины происшествия устанавливаются.

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