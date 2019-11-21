Британские "Либеральные демократы" пообещали остановить Brexit и легализовать марихуану

21 ноября 2019 04:26 (UTC+04:00)

Британская партия "Либеральные демократы", участвующая в досрочных выборах в парламент страны, выступила с обещаниями остановить Brexit и легализовать в королевстве марихуану. Соответствующие пункты содержатся в манифесте партии, который представила в среду ее глава Джо Суинсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Документ предполагает, что в случае их прихода к власти по итогам выборов, которые пройдут 12 декабря, новое правительство отзовет поданное ЕС в 2017 году уведомление о выходе Великобритании из состава европейского сообщества. При этом данная политическая сила намерена пойти на этот шаг без проведения повторного референдума по вопросу о Brexit. В партии считают, что ее подчеркнуто проевропейская позиция помогла "Либеральным демократам" показать впечатляющий результат во время выборов в Европарламент в мае этого года (при явке, составившей 37%, они получили почти 20% голосов, заняв второе место по популярности) и рассчитывают повторить весенний успех.

Одним из самых смелых обещаний "Либеральных демократов" с 2017 года остается легализация курения марихуаны на территории Великобритании. В ноябре 2018 в Соединенном Королевстве было узаконена так называемая медицинская марихуана, однако на практике рецепты на нее выписываются крайне редко. "Либеральные демократы" выступают за легализацию употребления наркотика "в рекреационных целях" по примеру Канады и некоторых штатов США.

Они также обещают уделять повышенное внимание борьбе с изменением климата и довести долю энергии из возобновляемых источников в британской структуре энергопотребления до 80% с нынешних 40% уже к 2030 году. Кроме того, партия намерена направлять дополнительные £7 млрд ($9 млрд) в год на нужды Национальной системы здравоохранения. По оценкам экспертов, еще £13 млрд (почти $17 млрд) в год потребуется на воплощения в жизнь плана "Либеральных демократов" по обеспечению бесплатных мест в детских садах для всех детей в возрасте от двух лет. Кроме того, партия обещает удвоить число беженцев, которых принимает Соединенное Королевство.

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