Папа Римский предостерег от крушения системы международного контроля над вооружениями

Папа Римский Франциск призвал отказаться от недоверия и предостерег от крушения международной системы контроля над вооружениями. Об этом понтифик заявил в воскресенье в своем послании по атомному разоружению, произнесенном в Парке мира в Нагасаки - в месте атомной бомбардировки 9 августа 1945 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо прервать динамику превалирующей сейчас атмосферы недоверия, грозящей крушением международной архитектуры контроля над вооружениями. Подтачивание многополярного мира становится еще опаснее на фоне развития новых технологий вооружения. Ситуация требует срочных мер и усилий со стороны всех мировых лидеров", - сказал папа.

Папа Римский также указал на необходимость сохранения договоров о нераспространении ядерного оружия и призвал мировых лидеров придерживаться "основных международных юридических принципов" в этом вопросе.

"Мы должны никогда не уставать работать и решительно настаивать на сохранении основных международных юридических инструментов, гарантирующих разоружение и нераспространение, включая Договор о запрещении ядерного вооружения. Будучи убежденным, что мир возможен и необходим без ядерного оружия, прошу политических лидеров не забывать, что это оружие не способно защищать от угроз ни национальной безопасности, ни международной стабильности", - подчеркнул понтифик.

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