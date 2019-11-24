В Италии из-за оползня обвалился участок автомобильной эстакады

24 ноября 2019 23:11 (UTC+04:00)

Участок автомобильной эстакады обвалился в воскресенье в итальянской области Лигурия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает национальная пожарная служба.

Инцидент произошел на автостраде, соединяющей города Турин и Савона. Согласно опубликованным снимкам, обвалился 30-метровый участок виадука, который пролегает у подножья холма. Как заявил прибывший на место происшествия президент Лигурии Джованни Тоти, причиной обрушения стал грязевой оползень.

Движение по магистрали остановлено в обоих направлениях, несмотря на то, что обвалился один из двух отрезков эстакады. По предварительным данным, в момент схода оползня на мосту автомобилей не было.

Лигурия наряду с остальным регионами севера Италии переживает очередную волну непогоды. В воскресенье в ней и в соседнем Пьемонте был объявлен красный уровень погодной опасности.

Жертвой обильных дождей стала жительница лигурийской провинции Алессандрия, которая утонула в водах вышедшей из берегов реки Бормида. В горной провинции Валле Д"Аоста тысяча человек оказались заблокированы из-за схода снежных лавин на дороги. Подъем уровня воды в озере Комо частично затопил улицы одноименного города. В Венеции "высокая вода" достигла 129 сантиметров, вызвав новую волну подтоплений.

В августе 2018 году в Лигурии произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета виадука на автостраде, проходящей через Геную. Жертвами этой трагедии стали 43 человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Итальянская береговая охрана спасла 149 мигрантов у острова Лампедуза
Европа 14:53
В Узбекистане планируется подписание порядка 150 соглашений по итогам форума в Самарканде
Бизнес 23 ноября 14:19
Узбекистан и Италия могут нарастить товарооборот до $500 млн
Бизнес 23 ноября 13:28
Итальянская компания внедрит свои решения в Узбекистане
Бизнес 23 ноября 13:13
Берлускони попал в больницу
Европа 22 ноября 21:18
Итальянская компания намерена продвигать экспорт плодоовощной продукции Узбекистана
Бизнес 22 ноября 16:01
Лента новостей
Ограничено движение по новой дороге от мечети Бибиэйбат в направлении Баку
Общество 22:44
В результате наводнения во Франции погибли два человека
Европа 22:23
Представительница Польши победила на детском Евровидении
В мире 22:08
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Европа 22:00
В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина
Европа 21:11
Природа прекрасна круглый год, но осенью - великолепна (Фоторепортаж)
Общество 21:00
В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов
Общество 20:52
В Испании перехватили подлодку с двумя тоннами кокаина
Европа 20:37
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
США 20:04