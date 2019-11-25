Uber оспорит решение регулятора Лондона об отказе в продлении лицензии

Компания Uber оспорит решение британской государственной организации Transport for London (TfL), отказавшейся в понедельник продлить ей лицензию для работы в Лондоне. Об этом заявил глава регионального отделения Uber в Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение TfL не продлить лицензию Uber является чрезвычайным и ошибочным. Мы подадим апелляцию", - говорится в распространенном заявлении Хейвуда.

"Мы коренным образом изменили наш бизнес за последние два года и устанавливаем стандарт безопасности. TfL всего два месяца назад признала нас оператором, который соответствует требованиям, и мы продолжаем делать все возможное и невозможное (чтобы соответствовать требованиям), - добавил он. - От имени 3,5 млн пользователей и 45 тыс. лицензированных водителей, которые зависят от Uber в Лондоне, мы продолжим функционировать в обычном режиме и сделаем все возможное, чтобы, работая с TfL, разрешить эту ситуацию".

"За последние два месяца мы проверили каждого водителя в Лондоне и сделали наши процедуры еще более строгими. У нас есть надежные системы и тесты для подтверждения личности водителей, и скоро мы внедрим новую методику сопоставления лиц, которая, как мы считаем, является первой в лондонском такси и в сфере частного проката", - сказал Хейвуд.

Британский транспортный регулятор TfL, отвечающий за работу большей части общественного транспорта Лондона, решил не продлевать лицензию Uber в британской столице, истекающую 25 ноября. Теперь у компании есть 21 день, чтобы подать апелляцию, в противном случае ей придется прекратить свою работу в Лондоне.

Причиной отказа назван ряд допущенных Uber "нарушений, которые поставили под угрозу безопасность и жизни пассажиров". В TfL подчеркнули, что Uber не удалось устранить все недочеты, на которые ей было указано ранее.

Одной из главных претензий к компании было то, что компьютерная система Uber позволяла менять личные данные зарегистрированных водителей, из-за чего вместо некоторых из них на работу выходили люди, не имеющие страховки и не проходившие проверок со стороны Uber. TfL насчитала не менее 14 тыс. подобных случаев, однако в Uber утверждают, что данная проблема давно исправлена.

Выяснение отношений между компанией и столичным регулятором продолжается с 2017 года, когда TfL отказался продлевать лицензию Uber. По мнению TfL, ее деятельность не соответствовала требованиям безопасности, соблюдение которых необходимо при осуществлении частного извоза.

Претензии к Uber касались в том числе способов приобретения водителями медицинских сертификатов, принятой в компании методике проверок на предмет нарушений правил безопасности и уголовного кодекса, а также использования водителями Uber таких технологий при общении с клиентами, которые позволяли уходить от контроля со стороны правоохранительных органов.

В итоге Uber согласилась с перечнем претензий, но при этом дала понять, что изменения, которые были внедрены с тех пор, коснулись и принципов подбора кадров, и общей политики компании дают основания для того, чтобы столичные власти предоставили лицензию с укороченным сроком действия - полтора года вместо изначально запрашиваемых пяти лет.

Uber - международная компания из Сан-Франциско, основанная предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Компания создала одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты частного такси. С его помощью заказчик резервирует автомашину с водителем и затем отслеживает ее перемещение к месту назначения, осуществляя оплату наличными или с помощью банковской карты.

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