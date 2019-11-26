ЕС активировал механизм гражданской обороны для помощи Албании

ЕС задействовал механизм оказания помощи при стихийных бедствиях в связи с землетрясением в Албании, в страну будут направлены поисково-спасательные группы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник ЕК.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. По последним данным, в результате катастрофы погибли 13 человек, более 600 пострадали.

"По просьбе албанских властей был активизирован механизм гражданской обороны ЕС. ЕС уже оказал помощь в мобилизации трех поисково-спасательных групп, которые будут направлены в Албанию для оказания помощи властям в проведении операций", - говорится в сообщении.

Группы предоставлены Италией, Грецией и Румынией. Кроме того, Венгрия, Германия, Хорватия, Франция, Эстония, Чехия, а также Турция предложили оказать помощь через Европейский механизм гражданской защиты.

Также была задействована система слежения Copernicus для получения спутниковых снимков пострадавших зон. ЕС развернет группу гражданской защиты, чтобы помочь властям координировать меры и оценить ущерб.

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