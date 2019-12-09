В Париже началась встреча Путина и Зеленского

Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, передает корреспондент РИА Новости, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Пожалуй, самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

Хотя протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

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