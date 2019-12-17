Новое правительство Финляндии получило вотум доверия парламента

17 декабря 2019 13:55 (UTC+04:00)

Новое правительство Финляндии под руководством премьер-министра Санны Марин получило вотум доверия парламента страны. Голосование состоялось во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За доверие кабмину проголосовало 105 депутатов, против - 80 (всего депутатов 200). Голосование проводилось после того, как в понедельник премьер представила парламенту программу работы правительства. Она осталась такой же, как у кабинета экс-премьера Антти Ринне, ее главная цель - повышение благополучия населения, финансирования социальной сферы и образования, создание новых рабочих мест.

Неделю назад президент Финляндии Саули Ниинистё назначил новый состав правительства страны. 3 декабря лидер правящей Социал-демократической партии (СДП), экс-премьер Антти Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал президенту прошение об отставке правительства, которое было принято.

В состав коалиционного кабмина, помимо членов СДП, входили представители "Финляндского центра", "Союза "зеленых", "Левого союза" и Шведской народной партии. Эти же партии продолжат работу в составе нового правительства, которым будет руководить первый зампред СДП, 34-летняя Марин.

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