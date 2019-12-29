В Великобритании случайно опубликовали адреса тысячи лауреатов королевских наград

На сайте британского правительства по ошибке опубликовали адреса 1 097 получателей королевских наград из списка New Year Honours 2020 года, в числе которых - высокопоставленные чиновники, полицейские, политики, артисты, спортсмены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, к настоящему моменту файл удалили. В британском кабмине заявили, что адреса находились в свободном доступе на сайте около часа. Собеседники "Би-би-си" утверждают, что файл был доступен примерно с полуночи до 5:00 по местному времени.

Согласно сообщению, в обнародованной таблице содержались полные адреса получателей наград, включая номера их домов и почтовые индексы.

Среди тех, чьи адреса оказались в свободном доступе - британский певец Элтон Джон, который получит награду за достижения в музыке, а также бывший генпрокурор Великобритании Элисон Сондерс, лидер Консервативной партии в 2001-2003 гг. Иан Дункан Смит, экс-глава британского регулятора Ofcom Шарон Уайт и другие.

Представитель британского правительства подтвердил, что предварительный список лауреатов New Year Honours 2020 года был опубликован по ошибке и содержал адреса получателей наград. Данные были удалены "как можно скорее", в настоящее время британское правительство оповещает о происшествии всех, чьи данные были обнародованы.

О произошедшем уведомили управление комиссара по информации Великобритания (Information Commissioner's Office, ICO), которое наделено полномочиями штрафовать организации за утечку данных. Там отметили, что будут "делать запросы".

Генеральный директор британского Института экономических отношений опубликовал в твиттере скриншот файла, в котором содержались утекшие данные, но скрыл адреса. Он отметил, что, по очевидным причинам, не будет публиковать эту информацию, но утверждает, что имеет в своем распоряжении полную версию списка.

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