Посетитель галереи в Лондоне повредил картину Пикассо стоимостью $26 млн

31 декабря 2019 20:47 (UTC+04:00)

Молодой человек повредил картину Пабло Пикассо (1881-1973) стоимостью £20 млн ($26 млн) в Современной галерее Тейт в Лондоне. Об этом сообщила во вторник телерадиовещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел в субботу, однако известно о нем стало лишь сейчас. 20-летний Шакил Масси предположительно порезал картину 1944 года под названием "Бюст женщины", на которой художник изобразил свою возлюбленную Дору Маар. Во вторник в Магистратском суде лондонского района Камберуэлл-грин в отношении Масси были выдвинуты обвинения в нанесении ущерба произведению искусства. Сам молодой человек, мотивы которого остаются неизвестными, отверг выдвинутые обвинения.

Суд отказался выпускать Масси под залог и, таким образом, он будет дожидаться в тюрьме следующего судебного заседания по его делу, намеченному на 30 января.

Картина убрана из экспозиции, масштаб нанесенного ей ущерба устанавливается.

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