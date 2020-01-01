Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.

Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.

Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.

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