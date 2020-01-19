Глава ЕК обсудила с Эрдоганом и Чавушоглу ситуацию в регионе

19 января 2020 22:14 (UTC+04:00)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине в рамках конференции по Ливии с президентом Турции и министром иностранных дел страны. Cреди тем, о которых шла речь - миграция и ситуация в регионе.

Об этом говорится в её микроблоге в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обменялись мнениями с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу по миграции и ситуации в регионе", - говорится в сообщении о берлинской конференции по Ливии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии
В мире 22:52
В Берлине начались переговоры Путина и Эрдогана
Другие страны 16:14
Эрдоган: конференция в Берлине поможет закрепить режим прекращения огня в Ливии
Турция 13:14
Турция депортировала 4 террористов в Германию
Турция 18 января 23:31
Эрдоган и Меркель обсудили Ливию
Турция 18 января 22:48
При взрыве бомбы в Сомали ранены 6 граждан Турции
Турция 18 января 19:09
Лента новостей
В Китае в результате землетрясения пострадали три человека
Китай 23:19
"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии
Спорт 23:14
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Арабские страны 23:01
Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии
В мире 22:52
Мазахир Панахов встретился с делегацией наблюдательной миссии СНГ
Политика 22:39
Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе
Арабские страны 22:26
ЦИК Азербайджана о числе аккредитованных наблюдателей на парламентских выборах
Политика 22:23
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы 1560 кандидатов
Политика 22:07
Народный художник Ариф Гусейнов: 20 Января - начало пути к восстановлению независимости Азербайджана
Политика 22:00