Во Франции задержали семерых подозреваемых в подготовке теракта

Французская полиция задержала в понедельник в департаменте Финистер (запад страны), в частности, в Бресте, семь человек, подозреваемых в подготовке насильственных действий, возможно, теракта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили радиостанция Europe 1 и новостной телеканал BFM.
Согласно их сведениям, задержание было проведено в ходе следственных действий Главного управления внутренней безопасности (DGSI) в связи с подозрением в подготовке теракта.
Задержанные также подозреваются в том, что они готовились отправиться в ирако-сирийскую зону.
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