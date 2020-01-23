Джонсон заявил, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января

23 января 2020 03:12 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок - 31 января. Соответствующее заявление главы правительства было в среду вечером распространено премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось", - сказал Джонсон, призвав положить конец распрям между сторонниками и противниками Brexit и сосредоточиться на решении насущных проблем королевства, борьбе с преступностью и улучшению работы больниц.

После того, как в среду вечером билль о Brexit вслед за Палатой общин был утвержден Палатой лордов британского парламента, его должна подписать королева Елизавета II. Ожидается, что это произойдет уже в четверг или пятницу, после чего документ, оговаривающий условия выхода страны из ЕС, приобретет силу закона. Это позволит Великобритании и ЕС ратифицировать соглашение об условиях Brexit, что должно быть сделано в ближайшие дни. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель в пятницу подпишут необходимые документы в Брюсселе, а 29 января соглашение должен будет окончательно утвердить Европарламент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британский парламент утвердил законопроект о Brexit
Европа 22 января 23:19
Дональд Трамп заявил о готовности США обсуждать с Великобританией условия новой торговой сделки
США 21 января 15:57
Великобритания отказалась от инвестиций в угольную энергетику за рубежом
Европа 21 января 09:30
Принц Гарри отправился в Канаду для воссоединения с супругой Меган Маркл и сыном
Европа 21 января 04:05
Трое мужчин погибли в результате нападения неизвестного с ножом в Лондоне
Европа 20 января 06:27
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
В мире 20 января 06:11
Лента новостей
Обвинение настаивает, что финдиректора Huawei нужно экстрадировать в США
Китай 03:41
В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета
США 02:57
Эксперты Google обнаружили уязвимости в браузере Safari
В мире 02:36
В Колумбии 16 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Другие страны 02:17
ВОЗ обсудит ситуацию с коронавирусом на втором экстренном заседании
В мире 01:55
ЛНА ввела запрет на использование любыми самолетами аэропорта Триполи
Арабские страны 01:29
Трюдо и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и катастрофу лайнера в Иране
Другие страны 01:10
Завершить процедуру импичмента прямо сейчас и оправдать Трампа готовы 45 сенаторов - СМИ
США 00:43
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Турция 00:26