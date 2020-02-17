"Сельта" сыграла вничью с "Реалом".

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой" из Виго со счетом 2:2 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе столичной команды мячи забили Тони Кроос (52-я минута) и Серхио Рамос (64, с пенальти), в составе "Сельты" отличились Федор Смолов (7) и Санти Мина (86).

"Реал" не проигрывает 15 матчей в национальном первенстве кряду, победив 10 раз, в последний раз мадридская команда уступила 19 октября 2019 года в гостевом матче против "Мальорки" (0:1). "Реал" идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 53 очка, "Сельта" занимает 17-е место, имея в активе 21 очко. В следующем туре "Реал" в гостях сыграет с "Леванте" 22 февраля, "Сельта" в этот же день примет "Леганес".