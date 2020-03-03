Джонсон назвал высокой вероятность распространения коронавируса в Великобритании

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал высокой вероятность более широкого распространения коронавируса в Великобритании. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник по случаю предстоящей публикации стратегии по предотвращению на территории страны эпидемии заболевания, жертвами которого в мире стали почти 3 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Высока вероятность того, что коронавирус распространится более широко в ближайшие дни и недели, и именно поэтому мы делаем все возможные приготовления, - приводятся слова премьера в опубликованном его канцелярией заявлении. - Мы согласовали план, детали которого я представлю сегодня, так что даже если вирус распространится, мы будем готовы сделать все необходимые шаги, чтобы ограничить его распространение и защитить тех, кто в этом больше всего нуждается".

Джонсон повторил, что самым эффективным способом предотвращения инфицирования остается мытье рук с мылом "столько времени, сколько необходимо для того, чтобы дважды спеть песенку "С днем рождения". Как ранее говорил сам глава правительства, речь идет примерно о двадцати секундах. Именно эта рекомендация должна стать основным пунктом масштабной информационной кампании, рассказывающей населению о том, как нужно защищаться от вируса. Она будет запущена позднее на этой неделе.

Утвержденный накануне на заседании чрезвычайного правительственного комитета план будет представлен Джонсоном во вторник на пресс-конференции. Как предварительно анонсировали на Даунинг-стрит, он будет предусматривать создание оперативного штаба, который расположится в помещении секретариата кабинета министров, а каждое министерство назначит ответственного по этой теме. Также в план включен пункт о том, что в случае активного распространения вируса людям будет рекомендовано работать из дома и ограничить свои путешествия. Параллельно на случай чрезвычайной ситуации будет создан реестр врачей, которые уже вышли на пенсию.

В Великобритании к настоящему моменту отмечены 40 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. Большинство из них (37) приходится на Англию, где также подтверждены как минимум четыре случая передачи вируса на территории страны. Еще по одному случаю зафиксированы в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.