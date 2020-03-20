В Siemens приняли решение о преемнике Джо Кэзера на посту главы компании

Наблюдательный совет электротехнического гиганта Siemens на внеочередном заседании принял решение о преемнике Джо Кэзера на посту председателя правления компании - им станет нынешний замглавы концерна Роланд Буш. Об этом сообщила в четверг газета Handelsblatt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 3 февраля 2021 года запланировано следующее общее собрание акционеров гиганта. Тогда же самое позднее и будет назначен Буш.

Сам Кэзер проинформировал набсовет, что не намерен продлевать свой мандат. Как ожидается, он займет впоследствии пост председателя наблюдательного совета новой компании Siemens Energy, которая, как планируется, возникнет в текущем году в результате реструктуризации Siemens.

Siemens AG - один из ведущих производителей электроники и электротехники, действующий в таких областях как информатика и связь, системы автоматизации и контроля, энергетика, транспорт и здравоохранение. В компании по всему миру работают около 385 тыс. человек. Концерн активно действует в России.