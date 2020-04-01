На греческом круизном лайнере выявлено 20 случаев заражения коронавирусом

Медики выявили коронавирус нового типа у 20 пассажиров греческого круизного лайнера "Элефтериос Венизелос", стоящего в порту Пирея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, всего на борту находится 383 человека, 33 из них имеют греческое гражданство. Принадлежащий греческой судоходной компании лайнер выполнял рейс из Турции в Испанию, но не смог продолжить свой маршрут в связи с развитием ситуации с коронавирусом в пиренейском королевстве. 22 марта судно остановилось в Пирее, на данный момент ему предписано оставаться в порту.

Как сообщил во вторник представитель министерства здравоохранения Греции, профессор вирусологии Сотирис Циодрас, число инфицированных в стране за сутки увеличилось с 1 212 до 1 314, общее число умерших достигло 49.