Британия не будет продлевать переходный период после Brexit из-за пандемии

Великобритания по-прежнему не намерена продлевать переходный период после Brexit, в ходе которого Лондон и Брюссель должны договориться о формате будущих отношений и заключить новое торговое соглашение. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не будем продлевать переходный период после Brexit, и даже если Брюссель об этом попросит, мы откажемся. Лучше внести ясность в этот вопрос сейчас и устранить неопределенность для бизнеса", - сказал сотрудник канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит корреспондент Financial Times.

Великобритания последовательно настаивает на том, что переходный период не будет продлеваться, однако в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева вновь призвала стороны не отказываться от такой возможности в связи с осложнившей проведение переговоров пандемией COVID-19.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.