В Швеции пожалели об отказе ввести карантин
Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией, даже несмотря на то, что количество заражений коронавирусом и летальных исходов за день значительно сократилось. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Daily Mail.
Именно Тегнелл является одним из идеологов отказа от жестких мер и поддержания нормального ритма жизни в стране. В Швеции продолжают работать бары, рестораны и школы на фоне пандемии.
«Я считаю, что самое важное — всегда пытаться сделать как можно лучше с теми знаниями и инструментами, что у нас есть. И быть всегда достаточно скромными, потому что, возможно, придется изменить свое решение», — заявил эксперт.
1 мая в Швеции коронавирусом заразились 428 человек, при этом 30 апреля было выявлено 790 инфицированных. Количество смертей по сравнению с предыдущим днем также сократилось с 124 до 67.
Шведская модель борьбы с распространением коронавируса вызывает горячие споры. Ее главной особенностью является отказ от карантина и временного закрытия предприятий. Так, президент США Дональд Трамп выступил с ее критикой и заявил, что «Швеция тяжело поплатится за это решение».
Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения полагает, что Швеция может стать примером нормальной жизни после отмены карантина.
По последним данным, в Швеции зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 2,6 тысяч человек скончались в результате пандемии.