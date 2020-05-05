Власти Великобритании могут выделить дополнительные $66 млн на подготовку к ОИ

Государственное агентство, ответственное за инвестиции в олимпийский и паралимпийский спорт в Великобритании (UK Sport), запросило у правительства дополнительные £53,4 млн ($66,5 млн) на подготовку к перенесенной летней Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нынешний бюджет подготовки рассчитан до марта 2021 года. Олимпийские игры были перенесены из-за пандемии коронавируса с лета 2020 года на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры продут с 24 августа по 5 сентября.

UK Sport является органом, подконтрольным Министерству культуры, СМИ и спорта Великобритании. Глава агентства Кэтрин Грейнджер во вторник представит министерству доказательства влияния коронавируса на подготовку к Играм. Ранее она заявляла, что неизвестно, как будет финансироваться подготовка с марта 2021 года до начала Олимпиады из-за беспрецедентной ситуации в мире.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,5 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов.