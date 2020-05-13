Сейм Польши принял проект нового закона о выборах президента Польши в 2020 году

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла новый проект закона о выборах президента Польши, передает Trend со ссылкой на ТАСС. предложенный правящей в республике партией "Закон и справедливость". В ходе состоявшегося во вторник вечером голосования проект поддержали 244 депутата, против выступили 137, 77 воздержались.

Законопроект обновляет нормы, ранее принятые парламентом к выборам президента, намечавшимся на 10 мая. Власти планировали провести их дистанционно - по почте - в масштабах всей страны, чтобы не создавать дополнительную угрозу в период эпидемии коронавируса, но работа над соответствующим законом затянулась и организовать почтовое голосование вовремя не удалось. В результате Государственной избирательной комиссии пришлось признать выборы несостоявшимися.

Теперь власти решили, что нужно провести традиционные выборы с организацией избирательных участков, при этом дав возможность всем желающим проголосовать по почте. Для этого избиратель должен будет за несколько дней подать соответствующую заявку, после чего он получит пакет для голосования, содержащий бюллетень и заявление о личном и тайном голосовании с конвертами для их отправки.

Новый закон также предусматривает, что десять кандидатов, ранее зарегистрированных на выборах президента, планировавшихся 10 мая, смогут продолжить кампанию. Они будут зарегистрированы автоматически. Однако в гонке смогут принять участие и новые кандидаты, что потребует печати новых бюллетеней.

В ходе обсуждения проекта закона оппозиция выразила недовольство тем фактом, что широкие полномочия в процессе организации выборов передаются спикеру Сейма. Помимо этого, критику вызвало отсутствие в законе положений, касающихся безопасности на избирательных участках в связи с эпидемией коронавируса. Теперь документ попадет на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента), который может работать над ним в течение 30 дней. От этого может зависеть дата новых выборов.

После того как голосование 10 мая не состоялось, Государственная избирательная комиссия объявила, что теперь спикер Сейма в течение 14 дней должна назначить новые выборы. Они могут состояться в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. Как ожидается, выборы пройдут в конце июня или июле. Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа.