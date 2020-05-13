Сейм Польши принял проект нового закона о выборах президента Польши в 2020 году

Европа 13 мая 2020 00:45 (UTC+04:00)
Сейм Польши принял проект нового закона о выборах президента Польши в 2020 году

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла новый проект закона о выборах президента Польши, передает Trend со ссылкой на ТАСС. предложенный правящей в республике партией "Закон и справедливость". В ходе состоявшегося во вторник вечером голосования проект поддержали 244 депутата, против выступили 137, 77 воздержались.

Законопроект обновляет нормы, ранее принятые парламентом к выборам президента, намечавшимся на 10 мая. Власти планировали провести их дистанционно - по почте - в масштабах всей страны, чтобы не создавать дополнительную угрозу в период эпидемии коронавируса, но работа над соответствующим законом затянулась и организовать почтовое голосование вовремя не удалось. В результате Государственной избирательной комиссии пришлось признать выборы несостоявшимися.

Теперь власти решили, что нужно провести традиционные выборы с организацией избирательных участков, при этом дав возможность всем желающим проголосовать по почте. Для этого избиратель должен будет за несколько дней подать соответствующую заявку, после чего он получит пакет для голосования, содержащий бюллетень и заявление о личном и тайном голосовании с конвертами для их отправки.

Новый закон также предусматривает, что десять кандидатов, ранее зарегистрированных на выборах президента, планировавшихся 10 мая, смогут продолжить кампанию. Они будут зарегистрированы автоматически. Однако в гонке смогут принять участие и новые кандидаты, что потребует печати новых бюллетеней.

В ходе обсуждения проекта закона оппозиция выразила недовольство тем фактом, что широкие полномочия в процессе организации выборов передаются спикеру Сейма. Помимо этого, критику вызвало отсутствие в законе положений, касающихся безопасности на избирательных участках в связи с эпидемией коронавируса. Теперь документ попадет на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента), который может работать над ним в течение 30 дней. От этого может зависеть дата новых выборов.

После того как голосование 10 мая не состоялось, Государственная избирательная комиссия объявила, что теперь спикер Сейма в течение 14 дней должна назначить новые выборы. Они могут состояться в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. Как ожидается, выборы пройдут в конце июня или июле. Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Фарид Новрузи завершил первый этап кругосветного путешествия. Второй этап стартует летом (ФОТО)
Фарид Новрузи завершил первый этап кругосветного путешествия. Второй этап стартует летом (ФОТО)
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Facebook в первом квартале удалила почти 5 млн экстремистских публикаций ИКТ 00:53
Сейм Польши принял проект нового закона о выборах президента Польши в 2020 году Европа 00:45
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились из-за опасений по поводу восстановления экономики Финансы 00:39
Uber рассчитывает приобрести сервис доставки еды GrubHub Бизнес 00:32
Обнародовано расписание школьных телеуроков в Азербайджане на сегодня Общество 00:15
Белый дом подтвердил решение Пенса лично не встречаться с Трампом США 00:15
Чемпионат Чехии по футболу возобновится 23 мая Спорт 00:03
Задержанный в Венесуэле наемник сообщил о встрече Гуайдо с главой Silvercorp в США в марте Другие страны 00:02
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 82 тыс. В мире 12 мая 23:48
В штате Нью-Йорк за сутки выросла смертность от коронавируса США 12 мая 23:44
Чемпионат Португалии по футболу возобновится 4 июня Спорт 12 мая 23:27
Главный инфекционист США считает заниженным число жертв COVID-19 в стране США 12 мая 23:15
Граждане Азербайджана из Беларуси будут доставлены в страну (ВИДЕО) Политика 12 мая 23:09
Турция в январе-марте сократила экспорт в страны D-8 Турция 12 мая 23:07
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 98 тысяч Турция 12 мая 22:56
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости Политика 12 мая 22:38
Глава Минэнерго США назвал одно из важнейших условий выживания американских энергокомпаний Энергетика 12 мая 22:34
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что пандемия рано или поздно закончится, и после этого атмосфера, дух солидарности в нашем обществе станут еще крепче Политика 12 мая 22:30
Генсек ООН продлил удаленную работу штаб-квартиры организации до конца июня В мире 12 мая 22:27
Президент Ильхам Алиев: Принятие превентивных мер позволило нам на первоначальном этапе преодолеть эту ситуацию с малыми потерями Политика 12 мая 22:25
Президент Ильхам Алиев: Развитие Сумгайыта сегодня во многом связано с промышленным потенциалом города Политика 12 мая 22:19
Instagram позволит удалять много комментариев сразу и закреплять понравившиеся ИКТ 12 мая 22:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из стран, первыми предпринявших превентивные шаги в борьбе с пандемией Политика 12 мая 22:12
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 12 мая 22:01
Жителей китайского Уханя поголовно протестируют на коронавирус Другие страны 12 мая 21:11
Многократно увеличились выплаты азербайджанских страховщиков по страхованию жизни в марте 2020 г. Экономика 12 мая 20:38
Представители Азербайджана примут участие в гимнастическом фестивале EUROGYM в 2021 году Общество 12 мая 20:37
В Азербайджане на карантин помещены 33 осужденных, инфицированных коронавирусом Общество 12 мая 20:15
Незначительно сократились выплаты азербайджанских страховщиков в марте 2020 г. по обязательным видам страхования Экономика 12 мая 19:57
Игорь Коротченко: Молчание Пашиняна вызывает все больше вопросов - ИНТЕРВЬЮ Политика 12 мая 19:46
Позиция Туркменистана по преодолению коронавируса представлена на форуме БАФ Бизнес 12 мая 19:39
Генеральный директор ВОЗ направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 12 мая 19:29
Многократно выросли выплаты азербайджанских страховщиков в марте 2020 г. по добровольным видам страхования Экономика 12 мая 19:20
Грузия и Франция обсудили вопросы безопасности пассажироперевозок в Грузии Транспорт 12 мая 18:56
Ценные бумаги минфина Азербайджана вызвали значительный спрос Финансы 12 мая 18:51
Президенты РФ и Туркменистана обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия Туркменистан 12 мая 18:46
В Азербайджане выросло число POS-терминалов Финансы 12 мая 18:39
Основатель Недель мод в Европе и Азии обратился к Азербайджану (ВИДЕО) Стиль 12 мая 18:37
Азербайджан планирует экспорт стройматериалов на новые рынки Бизнес 12 мая 18:31
Казахстан значительно нарастил импорт продукции из Франции Энергетика 12 мая 18:22
В Азербайджане выявлено 104 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 55, скончался один человек – Оперативный штаб Общество 12 мая 18:20
Азербайджанский завод расширит производство полиэтиленовых труб Бизнес 12 мая 18:13
Производитель кондитерских изделий в Нахчыване о планах производства в текущем году Бизнес 12 мая 18:05
Дед армянского премьера дезертировал и воевал на стороне немцев – российский эксперт Политика 12 мая 17:52
Микаил Джаббаров: Цель Азербайджана - построить цифровую экономику, и в этом вопросе наша страна открыта к сотрудничеству с Францией (ФОТО) Экономика 12 мая 17:51
В суды направлены 8 уголовных дел в отношении 13 должностных лиц Минтруда Азербайджана Общество 12 мая 17:49
Фикрет Садыхов: Факт сотрудничества деда Никола Пашиняна с фашистами позор для Армении Политика 12 мая 17:48
Дональд Трамп считает, что рост цен на нефть обусловлен снижением уровня добычи Саудовской Аравией Энергетика 12 мая 17:48
Оборот по платежным картам в Азербайджане значительно вырос Финансы 12 мая 17:46
Венгерские музыканты исполняют на азербайджанском языке "Сары гялин" (ВИДЕО) Культура 12 мая 17:36
Американский инвестбанк Bluestone получил лицензию в Узбекистане Узбекистан 12 мая 17:30
Турция увеличила товарооборот с Кыргызстаном Турция 12 мая 17:29
В бакинской профшколе началось производство медицинских масок Общество 12 мая 17:26
Один из самых дорогих стартап проектов Азербайджана планирует выйти на зарубежные рынки ИКТ 12 мая 17:26
В Туркменистане построена новая автозаправочная станция Строительство 12 мая 17:26
Турция увеличила товарооборот с Туркменистаном Турция 12 мая 17:21
Госкомитет Азербайджана: Большинство обращений за первую треть года связано с бытовым насилием Общество 12 мая 17:20
Цицино Бичикашвили поддержала юных талантов Грузии и Азербайджана в период пандемии Культура 12 мая 17:18
В Ереване проходит акция протеста Армения 12 мая 17:12
В Азербайджане к рассмотрению на заседании Милли Меджлиса рекомендованы поправки в 14 законов Политика 12 мая 17:10
Азербайджан увеличит производство стройматериалов Бизнес 12 мая 17:07
Денежная масса Центробанка Азербайджана увеличилась Финансы 12 мая 17:04
Севиль Микаилова: Азербайджан в авангарде глобальной борьбы с коронавирусом и предлагает свой опыт международному сообществу (ВИДЕО) Политика 12 мая 17:03
Талантливые азербайджанские дети проявляют активность в любых условиях (ФОТО/ВИДЕО) Интересное 12 мая 16:55
Дмитрий Песков заразился коронавирусом Россия 12 мая 16:52
В Узбекистан из Кореи прибыл гуманитарный груз, стоимостью около $192.000 Узбекистан 12 мая 16:38
Премьер-министр Грузии обещает продать фермерам дизельное топливо ниже рыночной цены Грузия 12 мая 16:35
Утверждены Положения трех структур при минэкономики Азербайджана Политика 12 мая 16:34
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году Грузия 12 мая 16:33
Казахский банк раскрыл убытки за первый год своей деятельности в Узбекистане Узбекистан 12 мая 16:30
Президент Казахстана: Максимальный ИПН в Казахстане должен быть не больше 15% Казахстан 12 мая 16:27
Турал Гянджалиев: Слова армянского омбудсмена о правах человека - очередное шоу Политика 12 мая 16:26
В Баку обновляется инфраструктура водоснабжения и канализации (ФОТО) Общество 12 мая 16:24
ЕС выделил €117 млн на восемь проектов по борьбе с пандемией Европа 12 мая 16:14
Минфин Туркменистана проводит аукцион по продаже объектов государственной собственности Тендеры 12 мая 16:10
Эльхан Алескеров: Президент Ильхам Алиев подал мировому сообществу пример того, как можно и нужно работать в условиях пандемии Политика 12 мая 16:06
Минэнерго Азербайджана обнародовало объемы нефтедобычи за апрель 2020 года Энергетика 12 мая 15:48
В Туркменистане увеличивается производство упаковочных лент Бизнес 12 мая 15:46
Эльмар Мамедъяров: Армяно-азербайджанский конфликт не позволяет в полной мере реализовать потенциал интеграции внутри СНГ Политика 12 мая 15:44
Посольство Мексики в Азербайджане организовало презентацию фильма в режиме онлайн Общество 12 мая 15:32
Азербайджан расширяет географию экспорта хурмы Бизнес 12 мая 15:23
Госнефтефонд о поступлениях в рамках реализации проекта разработки ряда месторождений Энергетика 12 мая 15:21
СГБ Азербайджана распространила информацию в связи со спецоперацией в Минкультуры (ВИДЕО) Политика 12 мая 15:17
ВР о геологоразведочных работах на перспективных структурах в Азербайджане Энергетика 12 мая 15:15
БТА запустило в Баку очередной проект для повышения безопасности дорожного движения (ФОТО) Общество 12 мая 15:15
Азербайджанская компания внесла вклад в создание инструментария по развёртыванию блокчейна ИКТ 12 мая 15:01
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки (ФОТО) Политика 12 мая 15:01
Обнародованы объемы перевалки грузов через порты Турции за январь-апрель этого года Турция 12 мая 14:59
Узеир Новрузов вместе с артистами Цирка дю Солей представили проект о карантине (ВИДЕО) Культура 12 мая 14:58
Nar работает в усиленном режиме для обеспечения непрерывности услуг клиентам – главный исполнительный директор Экономика 12 мая 14:54
Когда жизнь на карантине облагораживает душу! Баку в строках и рифмах (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12 мая 14:54
Access Bank объявил тендер по закупке аккумуляторов Экономика 12 мая 14:41
В Азербайджане для получения финансовой помощи обратились свыше 127 тыс. налогоплательщиков Экономика 12 мая 14:37
В Азербайджане обнародованы правила приема суббакалавров в вузы Общество 12 мая 14:36
Вопрос о совершении Хаджа зависит от решения Саудовской Аравии Общество 12 мая 14:30
Руководство Армении проводит ту же политику, что и армянский легион Вермахта - политолог Политика 12 мая 14:29
Госбанк «Туркменистан» повысит процент по кешбэку Финансы 12 мая 14:25
Хозобщество Туркменистана Sahabatly активизирует сотрудничество с Венгрией и Нидерландами Бизнес 12 мая 14:11
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фабрики по производству медицинских масок и предприятия по производству защитных комбинезонов в Сумгайыте (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12 мая 14:11
FAO в Азербайджане: Несмотря на трудности в период пандемии, мы продолжаем оказывать поддержку фермерам Бизнес 12 мая 14:05
Все новости