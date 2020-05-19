Хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов авиакомпании EasyJet

Британская авиакомпания EasyJet подверглась хакерской атаке, в результате чего злоумышленники получили доступ к данным клиентов. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, размещенном во вторник на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Хакеры смогли получить доступ к базе данных электронных адресов и сведений о поездках примерно 9 млн клиентов и информацию о кредитных картах примерно 2,2 тыс. из них.

"Нет доказательств, что какая-либо персональная информация была использована в неправомерных целях, однако мы связываемся примерно с 9 млн клиентов, к чьим данным о поездках мог быть получен доступ, чтобы посоветовать им принять меры по защите для минимизации потенциального риска фишинга", - говорится в заявлении.