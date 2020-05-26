Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Несмотря на то, что Швеция отказалась от введения жестких ограничений в рамках борьбы с COVID-19, североевропейская страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Статистическое управление Швеции сообщило, что в стране в апреле безработица выросла до 7,9%. Это оказалось выше прогнозов аналитиков.

Без учета сезонных факторов этот показатель составил 8,2%.

Как считает аналитик агентства Bloomberg Йоханн Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, то уровень безработицы в Швеции может подскочить до 17%.

На фоне тяжелой экономической ситуации и роста безработицы власти Швеции обсуждают новый проект закона, который позволит работодателям проще и дешевле увольнять сотрудников. Ранее эту инициативу уже раскритиковали профсоюзы и оппозиция: лидеры последней уже пригрозили объявить вотум недоверия премьер-министру Швеции Стефану Левену в случае, если эти поправки в законодательство будут приняты.

Напомним, что на прошлой неделе Bloomberg сообщал о прогнозируемом для Швеции худшим экономическим спаде со времен Второй мировой войны. По словам министра финансов страны Магдалены Андерссон, экономика государства в текущем 2020 году может сократиться на 7%.