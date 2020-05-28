В Греции нашли способ защитить население от COVID-19

В Греции с 1 июня начнется всеобщая вакцинация от туберкулеза, чтобы защитить население от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает портал Neakriti.

Ученые в ходе трехлетнего исследования доказали, что прививка БЦЖ в 5 раз снижает риск развития респираторных инфекций. По мнению специалистов, эта мера позволит защитить категории граждан, находящиеся в группе риска по COVID-19.

Вакцинацию одобрило национальное агентство по лекарственным средствам. Как сообщает издание, эту меру примут и в Германии, Австралии, Нидерландах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.