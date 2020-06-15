Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", пишет газета The Telegraph.

В авторской колонке Джонсон отметил, что Черчилль придерживался разных политических взглядов на протяжении своей карьеры и менялся сам. По словам премьера, политик изменил свой взгляд на Индию, а также ее способность получить независимость. Кроме того, как указал Джонсон, Черчиль построил в 1940-е годы мечеть в одном из парков Лондона.

«И прежде всего – как справедливо отмечали многие – безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы», — написал Джонсон.

Он отметил, что необходимо бороться с самой проблемой расизма, а не с его символами и попыткой переписать историю.

«Давайте бороться с расизмом, но оставим наше наследие по большей части в покое. Если мы хотим изменить ситуацию, в стране есть демократические средства – благодаря, кстати говоря, Уинстону Черчиллю», — заключил Джонсон.