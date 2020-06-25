ЕС продолжает консультации по странам, с которыми откроет границы на первом этапе

Евросоюз пока не согласовал список стран, с которыми будет возобновлено сообщение на первом этапе снятия ограничений в начале июля, консультации продолжаются. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Адальбер Янц.

"Уже состоялось три заседания, пока никаких деталей нет. Мы не готовы комментировать вопрос о том, какие страны войдут в этот список, а какие нет", — сказал представитель ЕК.

Он напомнил, что Еврокомиссия представила свои рекомендации по открытию границ, но решение должны принять сами государства.

"Есть целый ряд критериев, которые мы предложили учитывать. Прежде всего речь идет о санитарной ситуации. Но есть и другие критерии, связанные с социально-экономическими аспектами", — добавил он.

По данным ЕС, в пятницу пройдет новое заседание по этому вопросу на уровне постпредов.

Еврокомиссия, в свою очередь, призывает государства-члены ЕС продолжать подготовку к постепенному снятию ограничений на внешних границах в начале июля. "Главная наша забота — это ситуация в сфере здравоохранения", — подчеркнул Янц. По его словам, Еврокомиссия сделает все, чтобы граждане были оперативно информированы о принимаемых решениях.

Во вторник издание New York Times сообщило, что Евросоюз может сохранить временные ограничения на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать поэтапное открытие границ с третьими странами с 1 июля. В рекомендациях ЕК говорится, что решение об отмене ограничений для конкретной страны должно основываться на эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с распространением коронавируса. Также при открытии границ будет учитываться принцип взаимности.

Окончательно решение по открытию границ государства ЕС принимают самостоятельно, однако Еврокомиссия неоднократно выступала за согласованный подход к этому вопросу.