Советник премьера Великобритании по нацбезопасности ушел в отставку

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте британского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На посту советника премьера по национальной безопасности Седвилла сменит Дэвид Фрост, в настоящий момент являющийся представителем Бориса Джонсона на переговорах с ЕС. Имя нового секретаря кабмина пока не называется.

Как ранее сообщила газета The Daily Telegraph, отставка Седвилла, о которой говорили уже несколько месяцев, станет частью крупных перестановок в кабинете министров Джонсона. Это позволит премьеру, представляющему Консервативную партию, установить более жесткий контроль над государственной гражданской службой, в которой заняты 400 тыс. человек. В отличие от министров, которые принадлежат к партии, победившей на парламентских выборах, гражданские служащие не лишаются своих постов, когда к власти приходит другая политическая сила.