Власти Венеции отложили введение налога на краткосрочный въезд в город до апреля 2021 года

Власти Венеции отложили до 1 апреля 2021 года взимание налога на краткосрочное пребывание в Венеции, который должен был вступить в силу 1 июля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в мэрии города, передает Trend.

Изначально предполагалось, что такая мера должна была касаться туристов, приезжающих в город-музей на один день. Налог, размер которого должен был зависеть от сезона и колебаться от €6 до €10, являлся своего рода "билетом", позволяющим посещение Венеции.

Бронирование предполагалось осуществлять заранее. В частности, это позволяло бы властям контролировать численность потока туристов. Среди "однодневных" туристов были и многочисленные пассажиры круизных лайнеров, которые осуществляли заход в Венецию.

Однако сейчас в условиях пандемии коронавируса международный туризм в городе практически исчез. "Мы рассчитываем на иностранных туристов из соседних стран - Австрии и Германии", - пояснили ТАСС в местном филиале ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi.

Там уточнили, что 70% всего туристического потока в области Венето, а это не только Венеция, но и Верона, а также Адриатическое побережье и горные курорты, составляют иностранцы. "В самой Венеции и на озере Гарда доля иностранных туристов [обычно] достигает 90%, поэтому можете себе представить, какая ситуация сейчас при приостановленном авиасообщении и ограничениях передвижения через границы", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, гостиничные структуры открываются повсеместно, а Federalberghi заключила соглашение с региональными властями о проведении теста на коронавирус всем задействованным в турсекторе работникам.

"В Венеции на данный момент открыты 70% гостиниц, еще 20% откроются к сентябрю, где-то 10% решили пропустить этот сезон. Очевидно, что сейчас гостиницы работают себе в убыток, но нам важно дать сигнал, что город не умер", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава Венецианской ассоциации представителей гостиничного бизнеса (AVA) Клаудио Скарпа.

По его словам, в июле и августе ожидается, что гостиничные места будут заняты на 15%, осенью бронирование возрастет до 35-45%. "Не надо забывать, что в итоге была отменена Биеннале архитектуры, мы надеемся на Венецианский кинофестиваль, который должен пройти, как планировалось, но это событие гораздо более сжатое по срокам (10 дней)", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что город ощущает отсутствие иностранных туристов. Туристы из России обычно составляют около 3%.

Губернатор Венето Лука Дзайя ранее заявлял, что Венеция и весь регион готовы к приему иностранных туристов. Венето стала одной из первых итальянских областей, затронутых пандемией, однако благодаря оперативным действиям властей и политике всеобщего тестирования разрастания очага вызываемого новым коронавирусом заболевания удалось избежать.

Успешность борьбы с пандемией в Венето признана на международном уровне. Всего в области с 5 млн населения из 240 тыс. инфицированных по стране зарегистрировано менее 20 тыс. Из них умерли 2 тыс., почти 17 тыс. излечились, менее 500 человек продолжают лечение.