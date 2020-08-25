Британская армия может полностью отказаться от танков

Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от танков в рамках амбициозной программы по модернизации вооруженных сил. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета The Times.

По ее информации, правительство рассматривает такую возможность в свете больших затрат на модернизацию находящихся на вооружении британской армии 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior. Как говорится в статье, Минобороны королевства считает, что эта техника устарела в то время, как меняющийся характер методов и способов ведения боевых действий требует более масштабных инвестиций в кибервооружение, космические и иные самые современные технологии.

The Times уточняет, что дискуссии по отказу от тяжелой бронетехники ведутся в рамках проводимого правительством обзора, посвященного приоритетам страны в области обороны и безопасности, а также внешней политики. О проведении такого обзора было объявлено вскоре после того, как королевство вышло из состава ЕС в ночь на 1 февраля. Он призван оценить "совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания". По информации The Times, обзор должен быть завершен в ноябре. Ранее сообщалось, что о результатах проведенной работы премьер-министру страны Борису Джонсону должно быть доложено в 2021 году.

В статье также отмечается, что хотя одной из возможностей остается модернизация упомянутых танков и БМП или приобретение у Германии танков Leopard 2, Лондон уже начал прощупывать почву со своими партнерами по НАТО с целью изменения характера своего вклада в деятельность альянса. По информации газеты, после отказа от бронетехники Великобритания готова начать играть ведущую роль в штурмовой авиации, предложив НАТО 50 вертолетов Apache наряду с тяжелыми вертолетами-заправщиками, вертолетами-разведчиками, а также объекты по тренировке и поддержке.