Судно с мигрантами, которое профинансировал Бэнкси, сообщило о чрезвычайном положении

Судно для спасения мигрантов "Луиза Мишель", приобретение которого профинансировал британский уличный художник Бэнкси, сообщило по аварийной связи о чрезвычайной ситуации на борту, вызванной нехваткой места. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Guardian.

По данным издания, судно приняло на борт еще 130 мигрантов, в то время как вместимость составляет лишь 120 пассажиров. Таким образом, общее число принятых на борт мигрантов с учетом предыдущих 89 человек достигло почти 220.

Кроме того, по сведениям газеты, на судне умер один человек, еще несколько страдают от ожогов и травм. На данный момент судно находится в мальтийской поисково-спасательной зоне.

В четверг газета The Guardian сообщила, что британский уличный художник Бэнкси профинансировал приобретение судна для спасения мигрантов, которые пытаются добраться из Северной Африки в Европу. По информации издания, судно носит имя французской революционерки и анархистки Луизы Мишель (1830-1905). На распространенных фотографиях видно, что оно украшено рисунками Бэнкси, в том числе девочки в спасательном жилете, держащей в руке воздушный шар в виде сердца, стилизованного под спасательный круг.

Как пишет The Guardian, экипаж 31-метровой "Луизы Мишель", в прошлом принадлежавшей таможенному ведомству Франции, составляет 10 человек. Это европейские активисты, которые имеют опыт в поисково-спасательных операциях. Капитан судна - немка Пиа Клемп, которая, по информации газеты, ранее руководила судами нескольких неправительственных организаций и таким образом спасла тысячи жизней.