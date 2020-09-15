Британских водителей будут сажать пожизненно за смертельные ДТП

Британских водителей будут сажать на пожизненный срок за смертельные ДТП. Об этом сообщает Mirror, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Такое наказание будут получать водители, которые устраивают смертельные аварии, превышая скорость, устраивая гонки, а также используя мобильные телефоны во время езды. Также пожизненное заключение грозит водителям за смертельное ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас виновники смертельных ДТП в Британии могли быть приговорены максимум к 14 годам тюрьмы. Новое наказание вступит в силу в течение нескольких месяцев.