Трудовые доходы в мире сократились с января по сентябрь на $3,5 трлн

Трудовые доходы в мире за первые девять месяцев 2020 года сократились на 10,7%, или на $3,5 трлн, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном во вторник Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глобальные трудовые доходы уменьшились, по оценкам, за первые три квартала 2020 года на 10,7%, или на $3,5 трлн, по сравнению с тем же периодом 2019 года", - указывает МОТ. В докладе подчеркивается, что эти цифры не учитывают поддержку, оказываемую работникам посредством принятых правительствами мер в условиях пандемии.

Наибольшее снижение трудовых доходов зарегистрировано в странах с низкими и средними доходами на душу населения - до 15,1%. В регионе Северной и Южной Америки, который больше других пострадал от сложившейся ситуации, падение составило в среднем 12,1%.

Как подчеркивают эксперты, уменьшение рабочих часов в мире вследствие коронавируса оказалось "существенно более значительным", чем прогнозировалось в конце июня. Так, во втором квартале 2020 года сокращение составило 17,3% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, тогда как, согласно июньскому прогнозу, ожидалось 14-процентное снижение. В итоге во втором квартале в мире было потеряно в общей сложности 495 млн рабочих мест в пересчете на 48-часовую рабочую неделю.

В третьем квартале, окончательной статистики по которому пока нет, ожидается потеря 12,1% рабочего времени, или 345 млн рабочих мест. Прогнозы на четвертый квартал с конца июня эксперты МОТ пересмотрели в сторону ухудшения: ожидается потеря 8,6% рабочих часов, или 245 млн рабочих мест, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.