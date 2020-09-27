В Румынии пройдут выборы в местные органы власти

Выборы в местные органы власти пройдут в воскресенье в Румынии. Румынам предстоит избрать около 3,2 тыс. мэров, 41 председателя уездных советов, более 1,3 тыс. членов уездных советов и 40 тыс. членов местных советов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На пост генерального мэра румынской столицы претендуют 18 кандидатов, из которых 14 выдвинуты политическими партиями и четверо - независимые. Фаворитами считаются нынешний мэр 48-летняя Габриэла Фиря от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) и 50-летний Никушор Дан - независимый кандидат, которого поддерживает правящая Национал-либеральная партия (НЛП) и новая партия, созданная 15 августа в результате слияния "Союза за спасение Румынии" и Партии свободы, единства и солидарности.

В борьбу за должность столичного градоначальника вступили также бывший президент Румынии Траян Бэсеску и бывший премьер-министр Кэлин Попеску-Тэричану. Среди кандидатов на пост члена Генерального совета Бухареста - бывший премьер-министр Петре Роман.

В конкуренции за переизбрание на должности глав городских администраций участвуют такие известные в стране политики, как Эмил Бок (мэр города Клуж-Напока) и Михай Кирика (мэр города Яссы). На пост мэра Сибиу свою кандидатуру выдвинул самопровозглашенный король румынских цыган Дорин Чоабэ.