Ангела Меркель: ЕС стремится к заключению торговой сделки с Великобританией, но не любой ценой

Евросоюз хотел бы добиться заключения торговой сделки с Соединенным Королевством, но это должно быть справедливое соглашение, учитывающее взаимные интересы. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель по прибытии на саммит глав государств и правительств стран ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудим выход Великобритании из ЕС и еще раз утвердим нашу общую позицию. Мы хотим заключить соглашение, но, конечно, не любой ценой", - сказала глава правительства ФРГ. "Но это должно быть справедливое соглашение, из которого обе стороны извлекли бы пользу", - добавила Меркель.

По ее словам, Германия поддерживает усилия главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленные на достижение сделки с Великобританией.

Предполагалось, что по итогам саммита ЕС, который пройдет 15-16 октября, лидеры Евросоюза утвердят соглашение о свободной торговле между ЕС и Великобританией, которое должно было вступить в силу с 1 января 2021 года - после завершения переходного периода по Brexit. Однако текст соглашения еще не подготовлен, и весь процесс переговоров между Брюсселем и Лондоном фактически зашел в тупик. Обе стороны все активнее ведут подготовку к окончательному выходу Великобритании из ЕС без торгового соглашения и переходу на торговлю через Ла-Манш по нормам Всемирной торговой организации (ВТО) - с использованием квот и тарифов, что может негативным образом сказаться на их экономике.

Главной проблемой на переговорах остается вопрос о границе между Республикой Ирландия, которая является членом ЕС и остается в составе сообщества, и Северной Ирландией, которая выходит из Евросоюза в составе Соединенного Королевства. В соглашении об условиях выхода Великобритании содержится пункт, что эта граница должна оставаться открытой для людей, товаров и услуг, но конкретный механизм так и не был прописан. В результате Лондон опасается, что, выполняя соглашение с ЕС, он утратит экономический суверенитет над частью своей территории. Еще одним проблемным вопросом остается распределение квот на рыболовство после Brexit.