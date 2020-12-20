Власти Испании призвали ЕС к координации по ситуации с коронавирусом в Британии

Правительство Испании призвало Евросоюз выработать скоординированный ответ после выявления в Великобритании новой мутации коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина королевства.

"После того как несколько стран объявили о приостановке полетов в Великобританию, мы сообщаем, что сегодня утром правительство Испании попросило председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля [подготовить] скоординированный ответ сообщества на эту новую ситуацию, - говорится в сообщении. - Цель состоит в том, чтобы защитить права граждан сообщества с точки зрения координации, избегая односторонних действий".

"Испанское правительство ожидает быстрого ответа европейских институтов, но предупреждает, что в противном случае оно будет действовать в защиту интересов и прав испанских подданных", - добавили в пресс-службе.

В понедельник глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что новый вариант коронавируса, по предварительным данным, может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.