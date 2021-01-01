В Ирландии вступили в действие жесткие карантинные ограничения

Дополнительные карантинные ограничения вступили в действие в Ирландии в первый день 2021 года. В течение всего января передвижение граждан будет разрешено лишь в пределах пяти километров от места проживания, будет запрещено ходить в гости, будут закрыты все магазины (кроме продовольственных, а также аптек), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение об объявлении третьего по счету общенационального карантина было принято властями страны 24 декабря на фоне резкого ухудшения эпидемических показателей, а также распространения нового штамма коронавируса, предположительно попавшего на остров из соседней Великобритании. Правительство также продлило до 12 января запрет на пассажирское морское и авиасообщение с Соединенным Королевством.

Третий день подряд в Ирландии обновляется абсолютный суточный максимум новых случаев инфицирования за весь период пандемии. В последний день года Минздрав сообщил о 1 620 новых случаях, а также 12 летальных исходах, вызванных COVID-19. За последние 5 дней количество госпитализированных с коронавирусом удвоилось и составляет на сегодня 490 человек, из них 42 - находятся в палатах интенсивной терапии.