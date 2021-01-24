Полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

Правоохранительные органы Нидерландов арестовали в аэропорту Схипхол одного из самых разыскиваемых представителей наркобизнеса в мире - Се Чжилэ, канадца китайского происхождения. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал NL Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ресурса, 57-летний Се Чжилэ арестован по запросу австралийской полиции. Он был объявлен Интерполом в международный розыск в 2019 году. Полиция Нидерландов находится в контакте с австралийскими правоохранительными органами по вопросу экстрадиции наркобарона.

Согласно местным СМИ, Се Чжилэ возглавлял наркосиндикат с товарооборотом около $70 млрд в год. Ранее он жил в Торонто, однако в последние годы перемещался между Макао, Гонконгом и Тайванем. Наркобарон направлялся в Канаду и был задержан во время пересадки. "Задержание прошло без эксцессов", - приводит портал слова представителя полиции.