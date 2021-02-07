В Нидерландах снежная буря спровоцировала транспортный коллапс

Сильные снегопады и снежные бури привели в воскресенье к транспортному коллапсу в Нидерландах - отменяются рейсы в аэропортах, как минимум до понедельника полностью парализовано движение поездов "Нидерландских железных дорог", наблюдаются серьезные проблемы в движении общественного транспорта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает нидерландское общественное телерадиовещание.

На сайте "Нидерландских железных дорог" опубликовано объявление: "Из-за установившейся зимней погоды никаких поездов сегодня больше не будет".

Аналогичное объявление опубликовала и служба городского общественного транспорта Амстердама: "Из-за экстремальных погодных условий никакого движения автобусов и трамваев нет". При этом о перспективах возобновления работы транспорта в понедельник не сообщается.

В метеорологической службе Нидерландов между тем сообщают, что нынешняя зимняя непогода, обрушившаяся на страну в ночь на воскресенье, - первая за 10 лет.

"Это первая снежная буря за долгое время. В последний раз такое было в январе 2010 года", - говорится в сообщении метеослужбы, которая объявила красную (максимальную) тревогу на всей территории страны.

По данным метеорологов, при морозе скорость ветра может достигать 90 км/ч.

Удар снежной бури ощущается и в ряде регионов Германии. К непогоде готовятся в Великобритании, в сторону которой направляется холодный фронт.