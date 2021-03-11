Британский штамм COVID-19 оказался на 64% смертоноснее прочих

Британский штамм коронавируса на 64% смертоноснее прежних. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, говорится в проведенном Эксетерским университетом исследовании.

Исследователи сравнили данные примерно 55 тыс. пар участников, у которых выявили коронавирус между октябрем и январем и наблюдали за ними в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Участников исследования подобрали по нескольким факторам, таким как возраст, пол и этническая принадлежность.

СМИ напоминают, что в январе британские власти, ссылаясь на ряд исследований, заявляли, что новый вариант коронавируса может быть на 40% смертоноснее.