Морские службы Франции спасли 72 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш

Французские морские службы перехватили две лодки с нелегальными мигрантами, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Как сообщила в воскресенье префектура зоны Ла-Манша и Северного моря, всего было спасено 72 человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В воскресенье 21 марта региональный операционный центр мониторинга и спасения на мысе Гри-Нэ сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Ла-Манша недалеко от Кале", - гласит коммюнике.

Согласно данным властей, на первой лодке спасатели обнаружили 38 мигрантов, в том числе четыре женщины и четверо несовершеннолетних. Чуть позже спасательный катер отправился на помощь второй лодке, с которой взял на борт 34 мигранта, в том числе пять женщин и семь детей. По возвращении на берег их передали врачам, а затем - пограничной полиции.