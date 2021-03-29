В ЕК заявили, что 70% населения Евросоюза могут привить от COVID-19 к середине июля

Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас полагает, что 70% населения Евросоюза может быть привито от коронавируса к середине июля текущего года. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в ходе мероприятия, организованного испанской газетой El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что целью [по вакцинации 70% населения ЕС] будет не конец лета, а [цель будет достигнута] в течение лета", - сказал Схинас. По его словам, "американцы планируют объявить [о достижении] иммунитета 4 июля", ко Дню независимости США. "А мы можем сделать это 14 июля, в очень европейскую и выдающуюся дату - День взятия Бастилии", - уточнил Схинас.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина британско-шведской фирмы AstraZeneca и препарат компании Janssen.