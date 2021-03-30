Volkswagen подтвердил смену названия компании в США

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group официально подтвердил смену названия своего подразделения в США на Voltswagen of America. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе компании.

В ночь на вторник СМИ сообщили, что Volkswagen случайно опубликовал пресс-релиз, в котором объявлялось о грядущем переименовании американского подразделения концерна в Voltswagen of America. Релиз, якобы, был датирован 29 апреля, но был быстро удален с сайта концерна.

"Voltswagen — это больше, чем просто смена названия, это публичное заявление о будущих инвестициях компании в электромобили. По определению, вольт — это единица измерения электрического потенциала между двумя точками. Новое название и торговая марка символизируют сильный импульс к росту, который Voltswagen привел в движение, преследуя цель перемещения всех людей из точки в точку с помощью электромобилей", — комментирует компания свое решение.

Ранее в марте генеральный директор немецкого автомобильного концерна Volkswagen Герберт Дисс сообщил о планах по превращению компании в мирового лидера по производству электромобилей.

Volkswagen также представила план развития технологии создания аккумуляторов для электромобилей, который позволит их сделать более доступными для массового рынка.

Основанная в 1955 году компания Voltswagen of America, ранее называвшаяся Volkswagen of America, является дочерней компанией Volkswagen AG. Voltswagen продает автомобили Arteon, Atlas, Atlas Cross Sport, Golf, Golf GTI, ID.4 Electric SUV, Jetta, Jetta GLI, Passat и Tiguan через более чем 600 независимых дилеров в США.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.