Житель Хорватии выиграл в лотерею почти €310 тыс.
Житель города Пореч, расположенного на хорватском полуострове Истрия, выиграл в лотерею 2,3 млн кун, что является эквивалентом почти €310 тыс. Об этом в понедельник сообщил местный информационный портал "24 часа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, житель Пореча приобрел счастливый билет одной из национальных лотерей, на котором совпали все семь выбранных им чисел, за 19 кун (порядка €2,5).
По данным портала, выигрышный билет был куплен в одном из киосков Пореча.
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