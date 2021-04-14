Британское исследование чередования вакцин от коронавируса включило Moderna и Novavax

Британское исследование, изучающее возможность использования различных вакцин от коронавируса при двухэтапной вакцинации, расширяется и теперь включает препараты Moderna и Novavax. Об этом сообщает в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Мэттью Снейпа, профессора Оксфордского университета, ведущего исследование, идея "состоит в том, чтобы выяснить, можно ли более гибко использовать несколько имеющихся вакцин против COVID-19". Эксперименты с чередованием доз разных вакцин были начаты в феврале, чтобы выяснить, вызывает ли первая доза вакцины одного типа и вторая другого иммунный ответ столь же стойкий, как и при использование двух доз одного и того же препарата.

На брифинге, посвященном расширению исследования и включению в программу Moderna и Novavax, Снейп сказал, что будет стремиться набирать добровольцев старше 50 лет, получивших первую дозу вакцины в последние 8-12 недель. Эти добровольцы, получившие вакцину AstraZeneca или Pfizer, будут случайным образом распределены для получения второй дозы либо той же вакцины, либо вакцины Moderna или Novavax.

В каждом этапе примут участие 175 человек, что даст в общей сложности 1 050 испытуемых. В Оксфорде считают, что успех эксперимента будет означать, что большее количество людей сможет быстрее пройти курс иммунизации от коронавируса. Результаты чередования доз с использованием только вакцин AstraZeneca и Pfizer ожидаются уже в апреле или мае, а результаты второго этапа должны появиться в июле.