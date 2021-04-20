Безработица в Великобритании в декабре-феврале неожиданно снизилась

Безработица в Великобритании в декабре-феврале снизилась до 4,9% с 5% в ноябре-январе. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали, напротив, рост безработицы до 5,1%.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в декабре-феврале составило 1,675 миллиона человек, сократившись на 50 тысяч по сравнению с показателем за сентябрь-ноябрь и поднявшись на 311 тысяч — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в декабре-феврале снизилось в годовом выражении на 643 тысячи и составило 32,43 миллиона человек. Доля занятых этой возрастной категории таким образом составляет 75,1%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 4,5% в годовом выражении, без учета бонусов — увеличилась на 4,4%. Аналитики ждали роста на 4,8% и 4,2% соответственно.